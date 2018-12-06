السعودية اليوم / هطول أمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية

عام / هطول أمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية

الدمام 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

هطلت أمطار خفيفة اليوم ، على حاضرة الدمام وضواحيها، ومحافظة القطيف.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:44ت م

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الدمام 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسهطلت أمطار خفيفة اليوم ، على حاضرة الدمام وضواحيها، ومحافظة القطيف.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:44ت م0279

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