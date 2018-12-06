السعودية اليوم / وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعتمدون حزمة من التدابير لمحاربة شبكات التهريب

عام / وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعتمدون حزمة من التدابير لمحاربة شبكات التهريب
بروكسل 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واس
وافق مجلس وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل على حزمة من التدابير الشاملة والتشغيلية مع تركيز إنفاذ القانون وتصعيد مواجهة شبكات تهريب المهاجرين.
وتعتمد هذه التدابير على الجهود المستمرة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني كجزء من خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين (2015 - 2020).
وتتضمن الخطة عددًا من الإجراءات الملموسة ومنها تعزيز النهج المشترك بين الوكالات على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني، الاستفادة المثلى من التآزر بين الأدوات التشغيلية المتاحة، وزيادة قدرة استخدام القدرات الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الهدف هو تعطيل شبكات تهريب المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، مع مراعاة مستوى عالٍ من القدرة على التكيف وزيادة الترابط بين الأنشطة الإجرامية المختلفة (بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال ).
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19:42ت م
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