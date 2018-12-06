السعودية اليوم / اعتقال أكثر من 5600 فلسطيني منذ إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل

عام / اعتقال أكثر من 5600 فلسطيني منذ إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل
رام الله 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
اعتقلت سُلطات الاحتلال أكثر من 5600 من أبناء الشعب الفلسطيني، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر 2017، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2018.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن كثرة الاعتقالات تركزت في الفترة الأولى بعد إعلان الرئيس الأمريكي التي تزامنت مع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وكافة المحافظات الفلسطينية، كما شملت جميع الفئات من أطفال ونساء وشباب، ومنهم الجرحى والمرضى وذوو الإعاقة.
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19:32ت م
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