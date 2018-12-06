السعودية اليوم/ انطلاق المؤتمر الثاني للتميز في إدارة الجودة بالمختبرات



الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018م واس

تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (المؤتمر الثاني للتميز في إدارة الجودة بالمختبرات) في الفترة من 2 - 5 ربيع الثاني 1400هـ الموافق9 - 12 ديسمبر 2018م.

ويحتضن مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، هذا المؤتمر بحضور معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

وتشارك في المؤتمر وزارات عدة مثل (الحرس الوطني ، والدفاع ، والداخلية، والصحة)، ونخبة من الجامعات

كشف ذلك رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، رئيس علم الأمراض والطب المخبري الدكتور عبدالعزيز العجلان، مبيناً أن المؤتمر ثري بأوراق العمل والبحوث المهمة التي يتناوب على الحديث عنها 12 باحثاً ومتحدثاً دولياً إلى جانب 21 متحدثاً من داخل المملكة، سيناقشون مواضيع مهمة منها برنامج التحول الوطني فيما يتعلق بالصحة، والاقتصاد الصحي، وضبط الجودة ومعاييرها، والقيادة الإدارية والمهنية، والابداع في التعليم، والتطوير والتأمين الصحي، والعقبات والتحديات التي قد تعترض تحقيق الأهداف المنشودة في كل هذه الموضوعات، والحلول الإبداعية لها.

ولفت الدكتور العجلان الانتباه إلى أن اليومين الأولين للمؤتمر سيقتصران على المحاضرات العلمية للمتحدثين، فيما سيشهد اليومين الأخرين تنفيذ ورش العمل سيشرف عليها عدد من الباحثين، بمشاركة واسعة من الحضور، يناقش خلالها ما يهم العاملين في مجال المختبرات الطبية، وما يسهم برفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم .

يشار إلى أن المؤتمر معتمد بـساعات طبية تعليمية مستمرة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 17 ساعة ، و4 ساعات إضافية لكل ورشة عمل في المؤتمر.

//انتهى//

19:21ت م

0268



الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018م واستنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (المؤتمر الثاني للتميز في إدارة الجودة بالمختبرات) في الفترة من 2 - 5 ربيع الثاني 1400هـ الموافق9 - 12 ديسمبر 2018م.ويحتضن مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، هذا المؤتمر بحضور معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.وتشارك في المؤتمر وزارات عدة مثل (الحرس الوطني ، والدفاع ، والداخلية، والصحة)، ونخبة من الجامعات السعودية ، على غرار (جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن)، وكذلك مشاركة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وهيئة الغذاء والدواء، ومركز الاعتماد الخليجي.كشف ذلك رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، رئيس علم الأمراض والطب المخبري الدكتور عبدالعزيز العجلان، مبيناً أن المؤتمر ثري بأوراق العمل والبحوث المهمة التي يتناوب على الحديث عنها 12 باحثاً ومتحدثاً دولياً إلى جانب 21 متحدثاً من داخل المملكة، سيناقشون مواضيع مهمة منها برنامج التحول الوطني فيما يتعلق بالصحة، والاقتصاد الصحي، وضبط الجودة ومعاييرها، والقيادة الإدارية والمهنية، والابداع في التعليم، والتطوير والتأمين الصحي، والعقبات والتحديات التي قد تعترض تحقيق الأهداف المنشودة في كل هذه الموضوعات، والحلول الإبداعية لها.ولفت الدكتور العجلان الانتباه إلى أن اليومين الأولين للمؤتمر سيقتصران على المحاضرات العلمية للمتحدثين، فيما سيشهد اليومين الأخرين تنفيذ ورش العمل سيشرف عليها عدد من الباحثين، بمشاركة واسعة من الحضور، يناقش خلالها ما يهم العاملين في مجال المختبرات الطبية، وما يسهم برفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم .يشار إلى أن المؤتمر معتمد بـساعات طبية تعليمية مستمرة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 17 ساعة ، و4 ساعات إضافية لكل ورشة عمل في المؤتمر.//انتهى//19:21ت م0268

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم/ انطلاق المؤتمر الثاني للتميز في إدارة الجودة بالمختبرات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .