السعودية اليوم / اعتراض 11 مهاجرًا غير شرعي شمال وهران

عام / اعتراض 11 مهاجرًا غير شرعي شمال وهران
الجزائر 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واس
أوقف حرس السواحل الجزائرية اليوم، 11 شخصًا كانوا في هجرة سرية نحو أوروبا، وقد انطلقوا من شاطئ عين الترك بمنطقة وهران شمال غربي الجزائر.
وكانوا على بعد أربعة أميال من الشاطئ عندما تم القبض عليهم من قبل دورية لحراس السواحل.
// انتهى //
19:19ت م
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