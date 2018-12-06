عام / وزير الدفاع اللبناني يلتقي وفدًا بلغاريًا

بيروت 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واس

التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعقوب الصراف في بيروت اليوم، وفدًا من وزارة الدفاع البلغارية برئاسة رئيسة دائرة العلاقات الثنائية والإقليمية في وزارة الدفاع البلغارية دانييلا غريغوروفا ديميتروفا.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومناقشة عقد اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين بالإضافة إلى سبل المساعدة في تطوير وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

// انتهى //

19:17ت م

0265



بيروت 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعقوب الصراف في بيروت اليوم، وفدًا من وزارة الدفاع البلغارية برئاسة رئيسة دائرة العلاقات الثنائية والإقليمية في وزارة الدفاع البلغارية دانييلا غريغوروفا ديميتروفا.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومناقشة عقد اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين بالإضافة إلى سبل المساعدة في تطوير وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.// انتهى //19:17ت م0265

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / وزير الدفاع اللبناني يلتقي وفدًا بلغاريًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .