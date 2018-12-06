السعودية اليوم / وزير الخارجية السوداني يبحث مع الأمم المتحدة دعم الاستقرار فى دارفور

الخرطوم 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسبحث وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد بمكتبه اليوم، مع رئيسة الفريق القطري للأمم المتحدة منسقة المساعدات الإنسانية والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان قوي سون دعم الاستقرار في دارفور والانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار و التنمية.وإستعرضت سون جهودها لاستقطاب دعم المانحين لإستراتيجية تنمية دارفور وجددت الالتزام بمبدأ التحول من المساعدات الإنسانية في دارفور إلى التنمية وإعادة الإعمار.وأكد وزير الخارجية السوداني فى حديثه أن دارفور تشهد استقرارًا تامًا، وقد جسدت جولة الرئيس السودان عمر البشير الأخيرة فى دارفور الأيام الماضية هذه الحقيقة، مما يحتم تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية ووضع إستراتيجية تنمية دارفور موضع التنفيذ.واستعرض الجانبان كذلك جهود استكمال تحقيق السلام في المنطقتين والوضع في أبيي، حيث أحاطت المسؤولة الأممية الوزير علمًا بنتائج زياراتها ولقاءاتها الأخيرة فى جوبا ونيروبى وأبيي ولقائها المتوقع مع رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى رئيس جنوب إفريقيا الأسبق تابو أمبيكي الأسبوع القادم باديس أبابا.// انتهى //19:16ت م0264