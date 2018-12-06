السعودية | البيئة: توقيع الاتفاقية السعودية المصرية للخدمات البيطرية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:29 مساءً, 6 ديسمبر 2018 م

المناطق _ الرياض

وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس 6/12/2018م، اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية، مع جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتهدف هذه الاتفاقية الى المساهمة في تدعيم وتحسين خدمات العيادات والوحدات البيطرية بجميع مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تدعيم مختبرات التشخيص البيطرية من النواحي الفنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمحاجر البيطرية، والاستشارات من المراكز البحثية، وعمل الدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين، مع توفير الكوادر الفنية من الأخصائيين والأطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة.

وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية د. حمد البطشان، وعن الجانب المصري معالي نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة د. منى محرز علي.