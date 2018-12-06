السعودية | “الحمدي ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان ..

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الحمدي ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان .. والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:15 مساءً, 6 ديسمبر 2018 م
جازان - فضة عطيف
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، قرارا بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، يقضي بترقية سكرتير مكتب سمو أمير المنطقة أ.سلطان بن عبدالله حمد حمدي ، للمرتبه التاسعة بإمارة منطقة جازان.
وقد عبر ” الحمدي ” عن خالص شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقه وسمو نائبه ، على هذه الثقه الغاليه بترقيته ، سائلا الله عزوجل ان تكون حافزا له لخدمة الدين والوطن والمواطن.
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