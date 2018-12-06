شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. “المواطن” ترصد انتشاراً مرورياً يرفع مستوى انسيابية حركة السير في عقبة الصماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ساعد التواجد المروري الكثيف، مساء اليوم، في عقبة الصماء بمنطقة عسير في انسيابية الحركة رغم كثافة المركبات.

وسجلت الحركة انسيابية ملحوظة بالرغم من كثافة عدد أهالي عسير والمناطق المجاورة لها؛ نظراً لإغلاق عقبة ضلع للصيانة الطارئة التي تستمر لمدة عشرة أيام.

وتابع المرور تنظيم حركة السير وتوجيه قائدي السيارات إلى النزول الصحيح وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية.

ولم تسجل حركة المرور حتى إعداد هذا الخبر أي اختناقات مرورية أو إعاقة في حركة السير.

يذكر أن عقبة الصماء وعقبة شعار بمنطقة عسير تشهدان كثافة هذه الأيام نظراً لإقفال عقبة ضلع.

ورصدت “متابعات الخليج 365” بالفيديو الصور انسيابية الحركة في العقبة .





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