شكرا لقرائتكم توب شيف Top Chef الحلقة الأولى.. لبناني صاحب أفضل طبق وعماني يجمع سكاكينه ويرحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عاد برنامج توب شيف Top Chef مجددًا في موسمه الثالث أمس على قناة MBC1 حيث شهد منافسة بين 17 مشتركاً جاءوا من 11 دولة، فيما فاز شيف لبناني بلقب صاحب أفضل طبق في الحلقة الأولى.

والمعروف أن توب شيف Top Chef هو النسخة العربية لبرنامج المسابقات الأميركي المُنتمي لفئة برامج تلفزيون الواقع Top Chef والذي عُرض للمرّة الأولى في العام 2006 على شبكة قنوات Bravo.

في الموسم الثالث من برنامج توب شيف على قناة MBC يتنافس 17 من أمهر طهاة العالم العربي على مدار 13 حلقة، من خلال تحدّياتٍ كثيرة ومتنوّعة إلى أن يتفوّق طاهٍ واحد على الآخرين ليكون أفضل شيف أو الـ Top Chef في الحلقة الأخيرة.

يتولّى تقييم عمل الطّهاة في البرنامج لجنة تحكيم مؤلّفة من ثلاثة من أكبر الطّهاة في العالم العربي وأشهرهم وهم: الشيف الصّيني – المصري الشّهير بوبي شين، الشيف السعودية منى موصلي والشيف اللّبناني مارون شديد.

وفي كلّ حلقة من برنامج توب شيف يتنافس الطّهاة على خوض اختبار يحدّده لهم أعضاء لجنة التّحكيم بالإضافة إلى أعضاء آخرين ينضمّون إليهم في كلّ حلقة وهم من المحترفين في مجال الطبخ وصناعة المأكولات.

الرابح في هذا الاختبار يضمن حصوله على حصانة ضدّ مغادرة البرنامج في الحلقة حال خسر التحدّي التالي أو يتيح له الحصول على تسهيلات خاصّة له.

التحدّي الذي يخوضه المشتركون في كلّ حلقة من برنامج توب شيف بعد الاختبار، والذي يكون عادةً أكثر صعوبة منه، هو الذي يحدّد هويّة الشيف الذي يغادر الحلقة.

ففي نهاية الحلقة، يجتمع أعضاء لجنة التحكيم حول طاولة القرار ويقيّمون أمام الطهاة الأطباق فيختاروا أفضل طبق وأسوأ طبق، آخذين بعين الاعتبار آراء ضيوف الحلقة.

بذلك، يختار الحكّام رابحًا أو أكثر في كلّ تحدٍّ فيما يغادر الخاسر في التحدّي البرنامج بعد أن يُطلب منه أن يجمع سكاكينه ويرحل.

وفي نهاية الحلقة الأولى، من توب شيف استحق ​إيلي خليفة​ من لبنان الفوز بصاحب أفضل طبق في المنافسة الأولى، وحصل على أول حقيبة سكاكين، ومُنح الحصانة التي ستحميه من المغادرة في نهاية الحلقة المقبلة، فيما خرج من التحدي الأول ​عيسى البلوشي​ من عُمان، وغادر بالتالي البرنامج قبل أن يتمكن من دخول مطبخ Top Chef.

يذكر أن المشتركون الـ 17 في توب شيف هم: “ديما الشعّار من سوريا، سليم الدويري من تونس، إيلي خليفة من لبنان، مكرديج قازانجيان من سوريا، لارا خليفة من مصر، أنس السليّم السعودية، منير رشدي من المغرب، كريم عاطف من مصر، نزار جرايسة من فلسطين، أريج الشريف من السعودية، رفيق بودينة من الجزائر، ود صالح من السعودية، خولة السيب من البحرين، علي الغزّاوي من الأردن، عيسى البلوشي من عُمان، صبرينة دهان من الجزائر، وأنس طبّارة من لبنان”.

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