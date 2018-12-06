الان تتابع إصابة عدد من المعلمات إثر حادث تصادم في حائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

وقع حادث تصادم بين حافلة تقل معلمات ومركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس على طريق بدائع السبعان في حائل، ما أسفر عن إصابة عدد من المعلمات بإصابات بالغة ومتوسطة.

ووجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين نتيجة الحادث الذي وقع الساعة 7.30 صباح اليوم الخميس، مؤكدًا وقوفه مع الجميع وحرصه على سلامتهم.