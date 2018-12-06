الان تتابع شراكة تدريبية وتوعوية بين النيابة العامة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

وقّع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، على مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتي تأتي تحقيقًا لأسس التكامل بين مختلف الأجهزة العاملة في المملكة، بحضور وكيل النيابه العامة، الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، وعدد من المسؤولين من النيابة العامة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر النيابة العامة على تقديم خدمات عدة تشمل المجالات الإسعافية والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية بما يساعد في تحقيقها وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد النائب العام، أن هذه المذكرة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين النيابة العامة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والتي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في ضرورة تكاتف مختلف الجهات والقطاعات الحكومية بالمملكة من أجل دفع المسيرة التنموية المستدامة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، والتي تمثل البرامج التدريبية والتوعوية أحد أهم أركانها.