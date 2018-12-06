شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإماراتي يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، الرياض، اليوم (الخميس).

وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في وداعه نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.