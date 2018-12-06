شكرا لقرائتكم خبر البحرية السعودية تسلم قيادة قوة الواجب المختلطة 150 للفريق الكندي في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المنامة

نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية حضر اللواء البحري الركن يحيى العسيري اليوم حفل تسليم مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (150) من القوات البحرية الملكية السعودية للفريق الكندي بقاعة الاحتفالات بالأسطول الخامس الأمريكي بحضور عدد من السفراء والملحقين والسلك الدبلوماسي بالبحرين.

وجرى الحفل تحت إشراف مساعد قائد التحالف الدولي العميد البحري ستيف ديتون وعدد من الضباط وضباط الصف والممثلين عن القوات المشتركة الأخرى.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية تسلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27 /11 / 1439، ونفذت خلال تلك الفترة عددا من العمليات، أهمها القبض على (10500) كجم من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

وزار قائد قوة الواجب المختلطة (150) العميد البحري الركن حسن الشهراني عددا من الدول، وذلك لدعم القوة وتفعيل دورها الإقليمي، وتعد المملكة عضوا أساسيا من أصل 33 دولة تمثل تحالفا دوليا متعدد الجنسيات، مقرھ في مملكة البحرين الشقيقة.

قوة الواجب المختلطة (150):

- تعزز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها 3.3 ملايين ميل بحري، تشمل:

- البحر الأحمر

- خليج عدن

- بحر العرب

خليج عمان

- المحيط الهندي