قبل المحادثات.. الوفد اليمني يطالب بانسحاب كامل للانقلابيين من الحديدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بانسحاب كامل للانقلابيين الحوثيين من ميناء الحديدة في غرب البلاد، وذلك قبل ساعتين من بدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في السويد وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت وزارة الخارجية اليمنية عن وزير الخارجية خالد اليماني، الذي يرأس وفد بلاده إلى المحادثات حول النزاع اليمني التي تبدأ اليوم في السويد، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه "طالب بخروج المليشيا الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، في إشارة إلى مدينة الحديدة ومينائها الذي يشكل شريان حياة رئيساً لملايين اليمنيين.

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