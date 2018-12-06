"أبا الخيل": منتدى "نزاهة 7" يبرز جهود المملكة لمكافحة الفساد

محمد بن مسعود - الدمام - الفعاليات تنطلق في العاشر من صباح الأحد بفندق "هيلتون جدة"

توجّه نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، بالشكر إلى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته الكريمة لمنتدى "نزاهة" السابع، الذي ينطلق من الساعة العاشرة صباح الأحد وحتى الساعة الثانية ظهراً، بفندق هيلتون جدة.

ويقام الملتقى بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من داخل وخارج المملكة.

وقال "أبا الخيل": المنتدى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف تتضمن "مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وإبراز جهود المملكة في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي في هذا المجال".

وأضاف: تسعى "الهيئة" إلى تسليط الضوء، من خلال خبراء محليين ودوليين، على مخاطر الفساد المالي والإداري وسبل التعامل معها، من خلال التعريف بمفهوم مخاطر الفساد، واستعراض آليات تحديد الأنشطة ذات المخاطر العالية، والوسائل المتاحة للحد من مخاطر الفساد، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وأردف: الهيئة استهدفت في هذا المنتدى القيادات والمسؤولين بمكاتب تحقيق الرؤية، والمعنيين بمتابعة تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030، ووحدات دعم اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين والمهتمين بموضوع المنتدى.

وأكد "أبا الخيل" أن "الهيئة" تتطلع لمشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة في ترسيخ وتعزيز ثقافة حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ودعا المهتمين إلى الحضور والمشاركة في المنتدى، والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr.