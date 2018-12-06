أمير تبوك يعزي أسرة "الماضي"

محمد بن مسعود - الدمام - واسَى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أسرة مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة سابقًا، اللواء متقاعد إبراهيم بن محمد الماضي، الذي توفي إثر مرض عضال.

وسأل الأمير فهد بن سلطان، المولى القدير، أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبَّر ابن الفقيد، المهندس عبدالرحمن الماضي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة، التي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلًا الله، أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.