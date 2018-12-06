- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع في مدارس بني يزيد بالليث.. غاب المعلمون وحضر المعلمات! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفاجأ عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، في مدارس بني يزيد شرقي محافظة الليث، اليوم، بإغلاق العديد من مدارس البنين أمام الطلاب وتعليق الدراسة فيها، بحجة السيول والتي استخدمها المعلمون القادمون من خارج المنطقة ذريعة للغياب، بينما في المقابل حضر المعلمات، ولم تكن هناك سيول تشل الحركة المرورية - على حد قول الأهالي.
وأكد الأهالي، في شكوى تلقتها "الخليج 365" بأن الغياب وإغلاق المدارس في مركزهم دون تعليق للدراسة بشكل رسمي، لم يكن وليد اللحظة، حيث تعودوا من المعلمين القادمين من خارج المنطقة والذين يشكلون الأغلب بين صفوف المعلمين في المركز، على الغياب تحت ذريعة السيول والتي لم يكن لها أثر، سوى تجمعات مياه راكدة على جنبات الطريق الرابط بين المحافظة ومدارس قرى الشرق لا تشكل خطراً على المارّة.
وقال أولياء الأمور: "لو افترضنا أن السيول كانت السبب في غياب المعلمين، فكيف بمعلمات المركز القادمات من الطريق ذاته استطعن العبور، دون معوقات، وهو السؤال الذي لم يجدوا له تبريراً على مدى فصل دراسي كامل تكرر فيه غياب المعلمين دون غيرهم.
وأشار أولياء الأمور إلى أنهم بعثوا بشكوى إلى إدارة التعليم بالمحافظة، يشكون فيها من الغياب الجماعي للمعلمين والذي تسبب في تدني مستوى تحصيل أبنائهم، خاصة أن الاختبارات على الأبواب، ومن المقرر أن تحقق الإدارة التعليمية في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور في غضون الأيام المقبلة.
في مدارس بني يزيد بالليث.. غاب المعلمون وحضر المعلمات!عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-12-06
تفاجأ عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، في مدارس بني يزيد شرقي محافظة الليث، اليوم، بإغلاق العديد من مدارس البنين أمام الطلاب وتعليق الدراسة فيها، بحجة السيول والتي استخدمها المعلمون القادمون من خارج المنطقة ذريعة للغياب، بينما في المقابل حضر المعلمات، ولم تكن هناك سيول تشل الحركة المرورية - على حد قول الأهالي.
وأكد الأهالي، في شكوى تلقتها "الخليج 365" بأن الغياب وإغلاق المدارس في مركزهم دون تعليق للدراسة بشكل رسمي، لم يكن وليد اللحظة، حيث تعودوا من المعلمين القادمين من خارج المنطقة والذين يشكلون الأغلب بين صفوف المعلمين في المركز، على الغياب تحت ذريعة السيول والتي لم يكن لها أثر، سوى تجمعات مياه راكدة على جنبات الطريق الرابط بين المحافظة ومدارس قرى الشرق لا تشكل خطراً على المارّة.
وقال أولياء الأمور: "لو افترضنا أن السيول كانت السبب في غياب المعلمين، فكيف بمعلمات المركز القادمات من الطريق ذاته استطعن العبور، دون معوقات، وهو السؤال الذي لم يجدوا له تبريراً على مدى فصل دراسي كامل تكرر فيه غياب المعلمين دون غيرهم.
وأشار أولياء الأمور إلى أنهم بعثوا بشكوى إلى إدارة التعليم بالمحافظة، يشكون فيها من الغياب الجماعي للمعلمين والذي تسبب في تدني مستوى تحصيل أبنائهم، خاصة أن الاختبارات على الأبواب، ومن المقرر أن تحقق الإدارة التعليمية في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور في غضون الأيام المقبلة.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
05:54 PM
تفاجأ الطلاب والطالبات بتعليق الدراسة بحجة السيول
تفاجأ عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، في مدارس بني يزيد شرقي محافظة الليث، اليوم، بإغلاق العديد من مدارس البنين أمام الطلاب وتعليق الدراسة فيها، بحجة السيول والتي استخدمها المعلمون القادمون من خارج المنطقة ذريعة للغياب، بينما في المقابل حضر المعلمات، ولم تكن هناك سيول تشل الحركة المرورية - على حد قول الأهالي.
وأكد الأهالي، في شكوى تلقتها "الخليج 365" بأن الغياب وإغلاق المدارس في مركزهم دون تعليق للدراسة بشكل رسمي، لم يكن وليد اللحظة، حيث تعودوا من المعلمين القادمين من خارج المنطقة والذين يشكلون الأغلب بين صفوف المعلمين في المركز، على الغياب تحت ذريعة السيول والتي لم يكن لها أثر، سوى تجمعات مياه راكدة على جنبات الطريق الرابط بين المحافظة ومدارس قرى الشرق لا تشكل خطراً على المارّة.
وقال أولياء الأمور: "لو افترضنا أن السيول كانت السبب في غياب المعلمين، فكيف بمعلمات المركز القادمات من الطريق ذاته استطعن العبور، دون معوقات، وهو السؤال الذي لم يجدوا له تبريراً على مدى فصل دراسي كامل تكرر فيه غياب المعلمين دون غيرهم.
وأشار أولياء الأمور إلى أنهم بعثوا بشكوى إلى إدارة التعليم بالمحافظة، يشكون فيها من الغياب الجماعي للمعلمين والذي تسبب في تدني مستوى تحصيل أبنائهم، خاصة أن الاختبارات على الأبواب، ومن المقرر أن تحقق الإدارة التعليمية في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور في غضون الأيام المقبلة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، في مدارس بني يزيد بالليث.. غاب المعلمون وحضر المعلمات! ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن في مدارس بني يزيد بالليث.. غاب المعلمون وحضر المعلمات! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .