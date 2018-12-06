"نتنياهو" مستعدٌّ للتخلِّي عن بعض الأراضي للفلسطينيين دون سيطرة أمنية

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كشف المسؤول الرفيع في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، أن "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للسلطان قابوس بن سعيد: إنه مستعدٌّ للتخلِّي عن بعض الأراضي للفلسطينيين، ولكنه لن يتخلَّى عن السيطرة الأمنية عليها"، بحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم (الخميس).
وكان "نتنياهو" قد سافر إلى مسقط في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى إثر ذلك زار وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، رام الله، والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقدم "ابن علوي" رسالة إلى "عباس" من السلطان قابوس بخصوص زيارة "نتنياهو".
وبحسب عزام الأحمد، قال "عباس" لوزير الخارجية العماني: "إن ما قاله نتنياهو خدعة، وهو ليس جادًّا بخصوص السلام".
"نتنياهو" مستعدٌّ للتخلِّي عن بعض الأراضي للفلسطينيين دون سيطرة أمنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
كشف المسؤول الرفيع في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، أن "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للسلطان قابوس بن سعيد: إنه مستعدٌّ للتخلِّي عن بعض الأراضي للفلسطينيين، ولكنه لن يتخلَّى عن السيطرة الأمنية عليها"، بحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم (الخميس).
وكان "نتنياهو" قد سافر إلى مسقط في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى إثر ذلك زار وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، رام الله، والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقدم "ابن علوي" رسالة إلى "عباس" من السلطان قابوس بخصوص زيارة "نتنياهو".
وبحسب عزام الأحمد، قال "عباس" لوزير الخارجية العماني: "إن ما قاله نتنياهو خدعة، وهو ليس جادًّا بخصوص السلام".
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
05:53 PM
"عباس" قال: إنه ليس جادًّا في السلام
كشف المسؤول الرفيع في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، أن "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للسلطان قابوس بن سعيد: إنه مستعدٌّ للتخلِّي عن بعض الأراضي للفلسطينيين، ولكنه لن يتخلَّى عن السيطرة الأمنية عليها"، بحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم (الخميس).
وكان "نتنياهو" قد سافر إلى مسقط في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى إثر ذلك زار وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، رام الله، والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقدم "ابن علوي" رسالة إلى "عباس" من السلطان قابوس بخصوص زيارة "نتنياهو".
وبحسب عزام الأحمد، قال "عباس" لوزير الخارجية العماني: "إن ما قاله نتنياهو خدعة، وهو ليس جادًّا بخصوص السلام".
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المصدر : الخليج 365
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