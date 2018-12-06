وزراء السياحة العرب يتبنون مقترح المملكة بضرورة تلاقي السياحة مع الثقافة

محمد بن مسعود - الدمام - في دورته العادیة الـ 23 الأحد المقبل بمدینة الإسكندرية

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسیاحة دورته العادیة الـ 23 الأحد المقبل بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدینة الإسكندرية برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويناقش المكتب مشروع جدول أعمال الدورة الـ 21 للمجلس الوزاري العربي للسیاحة، التي ستعقد بمقر الأكاديمية الاثنين المقبل، وكذلك إعداد مشاريع القرارات بالبنود المعروضة على جدول الأعمال، التي تتضمن العديد من الموضوعات الھامة، وفي مقدمتها مشروع الرؤية المقترحة لتفعيل العمل المشترك بین قطاعي السیاحة والثقافة في الدول العربية.

وقالت مدیر إدارة السیاحة والنقل بالجامعة العربية الدكتورة دینا الظاھر، في تصریح لھا الیوم، إن المجلس سیناقش مبادرة رئیس الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني الأمیر سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز، والخاصة بإیجاد آلیة مناسبة للتلاقي بین قطاعي السیاحة والثقافة على المستوى العربي وتوظیفھا لخدمة السیاحة العربیة البینیة.

وأفادت بأنه من المنتظر أن یقر المجلس مشروع الرؤیة المقترحة في ھذا الشأن تمھیدًا لعرضھا على الاجتماع المشترك لوزراء السیاحة والثقافة العرب یوم الثلاثاء المقبل لاعتمادھا، ومن ثم رفعھا إلى الدورة الرابعة للقمة العربیة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة التي ستعقد في بیروت الشھر المقبل للموافقة علیھا والعمل بمضمونھا.

وأوضحت أن المجلس سیناقش أیضًا خطة "التنمیة المستدامة 2030" في قطاع السیاحة بالمنطقة العربیة وتفعیل محور المعلومات والإحصاءات السیاحیة لدعم الاستراتیجیة العربیة للسیاحة ومعاییر جودة وكالات السیاحة والسفر في الدول العربیة وتحدیات الأمن السیاحي العربي وآلیات المواجھة ودور تنفیذي" المجلس العربي للسیاحة والإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنیة في المجال السیاحي، إلى جانب دور المنظمة العربیة للطیران المدني في دعم السیاحة العربیة ووضع آلیات لاستكشاف المناطق الجدیدة التي یتوفر فیھا المتطلبات السیاحیة والعمل على تسویقھا.