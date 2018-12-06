نائب أمير حائل يطّلع على التقرير السنوي لمركز المعلومات الوطني

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استقبل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة؛ مدير فرع مركز المعلومات الوطني بحائل المهندس جفن بن خلف الشمري.
واطّلع على التقرير السنوي لمركز المعلومات الوطني، وتقرير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة.
وأكد الأمير فيصل أهمية الدور الذي يقوم به فرع مركز المعلومات الوطني، وحرص أمير حائل عبدالعزيز بن سعد، على دعم الجهات كافة التي تخدم الوطن وأمنه وتنميته.
من جهته قدم مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، المهندس جفن بن خلف الشمري، عرضًا عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للقطاعات المستفيدة، وللأفراد من مواطنين ومقيمين، فيما تمت مناقشة الشراكة بين إمارة منطقة حائل ومركز المعلومات الوطني لتطوير الخدمات التقنية المقدمة.
وفي نهاية اللقاء تسلّم إهداءً عبارة عن عدد من مجلة "سمات" الصادرة من المركز.
نائب أمير حائل يطّلع على التقرير السنوي لمركز المعلومات الوطنيخالد السليمي الخليج 365 2018-12-06
استقبل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة؛ مدير فرع مركز المعلومات الوطني بحائل المهندس جفن بن خلف الشمري.
واطّلع على التقرير السنوي لمركز المعلومات الوطني، وتقرير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة.
وأكد الأمير فيصل أهمية الدور الذي يقوم به فرع مركز المعلومات الوطني، وحرص أمير حائل عبدالعزيز بن سعد، على دعم الجهات كافة التي تخدم الوطن وأمنه وتنميته.
من جهته قدم مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، المهندس جفن بن خلف الشمري، عرضًا عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للقطاعات المستفيدة، وللأفراد من مواطنين ومقيمين، فيما تمت مناقشة الشراكة بين إمارة منطقة حائل ومركز المعلومات الوطني لتطوير الخدمات التقنية المقدمة.
وفي نهاية اللقاء تسلّم إهداءً عبارة عن عدد من مجلة "سمات" الصادرة من المركز.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
05:35 PM
خلال استقباله "الشمري"
استقبل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة؛ مدير فرع مركز المعلومات الوطني بحائل المهندس جفن بن خلف الشمري.
واطّلع على التقرير السنوي لمركز المعلومات الوطني، وتقرير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة.
وأكد الأمير فيصل أهمية الدور الذي يقوم به فرع مركز المعلومات الوطني، وحرص أمير حائل عبدالعزيز بن سعد، على دعم الجهات كافة التي تخدم الوطن وأمنه وتنميته.
من جهته قدم مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، المهندس جفن بن خلف الشمري، عرضًا عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للقطاعات المستفيدة، وللأفراد من مواطنين ومقيمين، فيما تمت مناقشة الشراكة بين إمارة منطقة حائل ومركز المعلومات الوطني لتطوير الخدمات التقنية المقدمة.
وفي نهاية اللقاء تسلّم إهداءً عبارة عن عدد من مجلة "سمات" الصادرة من المركز.
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المصدر : الخليج 365
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