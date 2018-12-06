إنجاز توسعة كوبري الخطوط السعودية بخميس مشيط في أسبوعين

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وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بسرعة إنجاز مشروع توسعة كوبري الخطوط السعودية، واعداً باكتمال المشروع خلال أسبوعين.
ووقف "ابن مشيط"، صباح اليوم، على المشروع بحضور مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس خالد الجميح، ومدير المرور العقيد يحيى عسيري.
وحرص المحافظ على تفقُّد سير العمل في المشروع الذي سيساهم في فكّ الاختناق والزحام المروري وسط المحافظة.
إنجاز توسعة كوبري الخطوط السعودية بخميس مشيط في أسبوعينرائد القرفي الخليج 365 2018-12-06
وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بسرعة إنجاز مشروع توسعة كوبري الخطوط السعودية، واعداً باكتمال المشروع خلال أسبوعين.
ووقف "ابن مشيط"، صباح اليوم، على المشروع بحضور مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس خالد الجميح، ومدير المرور العقيد يحيى عسيري.
وحرص المحافظ على تفقُّد سير العمل في المشروع الذي سيساهم في فكّ الاختناق والزحام المروري وسط المحافظة.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
05:35 PM
المحافظ تفقد سير العمل اليوم بصحبة مديري "المشاريع والمرور"
وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بسرعة إنجاز مشروع توسعة كوبري الخطوط السعودية، واعداً باكتمال المشروع خلال أسبوعين.
ووقف "ابن مشيط"، صباح اليوم، على المشروع بحضور مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس خالد الجميح، ومدير المرور العقيد يحيى عسيري.
وحرص المحافظ على تفقُّد سير العمل في المشروع الذي سيساهم في فكّ الاختناق والزحام المروري وسط المحافظة.
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المصدر : الخليج 365
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