بالصور.. نائب أمير الشرقية يفتتح فعاليات اليوم العالمي للتطوع

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم بطاقته الرسمية كـ"عضو متطوع" في جهاز الدفاع المدني

افتتح الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2018 تحت شعار "معًا نتطوع لرؤية طموحة" في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" في محافظة الخبر صباح اليوم.

وتسلم الأمير "أحمد" بطاقته الرسمية كعضو متطوع في جهاز الدفاع المدني خلال رعايته وافتتاحه للفعاليات، وشهد عرضًا موجزًا لآخر نتائج أعمال التطوع في الدفاع المدني، واستمع إلى المشاركين في المعرض من الفرق التطوعية والجهات الحكومية التي تعمل في ذات المجال.

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري: العمل التطوعي عمل إنساني نبيل اكتسب أهمية خاصة في مجتمعنا كونه من أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان، لأنه يأتي بدافع عمل الخير للآخرين دون مقابل، والعمل التطوعي ممارسة إنسانية، فهو مدرسة يتدرب فيها الفرد على تقديم مصلحة المجتمع على مصلحته ويتعلم كيفية الالتزام بالعمل والحرص عليه، وكذلك يسهم في تحديد أدوار الأفراد واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم وتنمية أوقات فراغهم بما يفيد غيرهم.

وأضاف: المديرية العامة للدفاع المدني سباقة في استقطاب المتطوعين والاستفادة منهم في كافة أعمال الدفاع المدني، وقد كانت التجربة الأولى في حج عام 1407هـ وتعاقبت مشاركات المتطوعين واستقطابهم تباعًا في العديد من الحالات الطارئة ومواسم الحج والعمرة وحتى وقتنا الحالي.

وأردف: المديرية لا تدخر جهدًا في استقطاب المتطوعين والفرق التطوعية، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية وأمير المنطقة الشرقية ونائبه، وبمتابعة مدير عام الدفاع المدني لأجل تسهيل كافة الإجراءات للمتطوعين.

وتابع: أصبح بإمكان الراغبين بالالتحاق بالعمل التطوعي بالدفاع المدني الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدفاع المدني والرفع بطلب التطوع بكل يسر وسهولة، وذلك سعيًا للوصول للهدف المنشود وهو تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وبناء الثقة المتبادلة بين الدفاع المدني والمجتمع.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم المديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: انضمام نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يمثل إضافة حقيقية لمسيرة التطوع في جهاز الدفاع المدني.

وأضاف: أمير المنطقة الشرقية ونائبه يقدمان أكمل صور الدعم لأعمال الدفاع المدني بوجه عام مما يجعلنا نستشعر الروح الداعمة طوعًا حينما نجدهما إلى جانب الجهاز في كثير من المواقف.

وأردف: اليوم العالمي للتطوع هذا العام يأتي تحت شعار "معاً نتطوع لرؤية طموحه"، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

وتابع: العمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني يشهد تطوراً ملحوظًا ومتسارعًا دعمًا لهذه الرؤية الطموحة.