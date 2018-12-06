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وقّعت جمعية حماية المستهلك، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب؛ لمد جسور التعاون بينهما وتعزيزها في الجوانب البحثية والتدريبية والاجتماعية والاستشارية ذات العلاقة بحماية المستهلك وحقوقه، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة.
يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية حماية المستهلك بتعزيز روابط الشراكة، وتطوير العلاقة مع مختلف الجهات والقطاعات، بما يعود على المستهلك بالفائدة.
وتهدف المذكرة المشتركة إلى تعزيز سبل التعاون في المشاريع التي تتعلق بمجال نشاط الطرفين، وتنظيم الملتقيات العلمية والبحثية والفعاليات المشتركة بين الطرفين، كما تشمل بنود المذكرة الدعم الإداري لجمعية ذوي شهداء الواجب.
يذكر أن مذكرة التفاهم وُقِّعت من الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتورة سمر بنت عبد الله القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس، وبحضور المدير التنفيذي المكلف لجمعية ذوي شهداء الواجب "أحمد بن إبراهيم المحيميد".
"حماية المستهلك" توقع مذكرة تفاهم مع "ذوي شهداء الواجب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
وقّعت جمعية حماية المستهلك، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب؛ لمد جسور التعاون بينهما وتعزيزها في الجوانب البحثية والتدريبية والاجتماعية والاستشارية ذات العلاقة بحماية المستهلك وحقوقه، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة.
يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية حماية المستهلك بتعزيز روابط الشراكة، وتطوير العلاقة مع مختلف الجهات والقطاعات، بما يعود على المستهلك بالفائدة.
وتهدف المذكرة المشتركة إلى تعزيز سبل التعاون في المشاريع التي تتعلق بمجال نشاط الطرفين، وتنظيم الملتقيات العلمية والبحثية والفعاليات المشتركة بين الطرفين، كما تشمل بنود المذكرة الدعم الإداري لجمعية ذوي شهداء الواجب.
يذكر أن مذكرة التفاهم وُقِّعت من الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتورة سمر بنت عبد الله القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس، وبحضور المدير التنفيذي المكلف لجمعية ذوي شهداء الواجب "أحمد بن إبراهيم المحيميد".
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
05:23 PM
لمد جسور التعاون بينهما وتعزيزها
وقّعت جمعية حماية المستهلك، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب؛ لمد جسور التعاون بينهما وتعزيزها في الجوانب البحثية والتدريبية والاجتماعية والاستشارية ذات العلاقة بحماية المستهلك وحقوقه، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة.
يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية حماية المستهلك بتعزيز روابط الشراكة، وتطوير العلاقة مع مختلف الجهات والقطاعات، بما يعود على المستهلك بالفائدة.
وتهدف المذكرة المشتركة إلى تعزيز سبل التعاون في المشاريع التي تتعلق بمجال نشاط الطرفين، وتنظيم الملتقيات العلمية والبحثية والفعاليات المشتركة بين الطرفين، كما تشمل بنود المذكرة الدعم الإداري لجمعية ذوي شهداء الواجب.
يذكر أن مذكرة التفاهم وُقِّعت من الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتورة سمر بنت عبد الله القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس، وبحضور المدير التنفيذي المكلف لجمعية ذوي شهداء الواجب "أحمد بن إبراهيم المحيميد".
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المصدر : الخليج 365
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