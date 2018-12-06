السعودية اليوم / تدمير مخابئ للإرهاب وقنابل تقليدية الصنع وإيقاف مهربين ومهاجرين في الجزائر

عام / تدمير مخابئ للإرهاب وقنابل تقليدية الصنع وإيقاف مهربين ومهاجرين في الجزائر
الجزائر 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واس
دمر الجيش الجزائري 12 مخبأ للإرهاب يحتوي على 11 صاروخًا جوـ أرض مضاد للدبابات وكميات من الذخيرة ومعدات تفجير إلى جانب ثلاث قنابل تقليدية الصنع تم كشفها بمدن برج باجي مختار وتيزي وزو وجيجل وباتنة وبرج بوعريريج.
وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمدينتي تمنراست وبرج باجي مختار أوقفت 20 مهربًا.
وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن عناصر من حرس السواحل والأمن العمومي أوقفت 49 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ببحر وهران ومستغانم وعين تموشنت شمال غربي البلاد.
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18:13ت م
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