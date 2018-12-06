السعودية اليوم / أمير الرياض يرعى حفل جامعة المجمعة بمناسبة حصولها على الاعتماد الأكاديمي ويفتتح عدداً من المشروعات

المجمعة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, حفل جامعة المجمعة بمناسبة حصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل, وافتتح عدداً من المشروعات الجامعية في البهو الرئيسي بمبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالمجمعة، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، ومعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، وأصحاب السمو الأمراء، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ورؤساء المراكز والدوائر الحكومية بالمحافظة، وعدد من منسوبي الجامعة.

وكان في استقبال سموه, معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات، حيث قام سموه لدى وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى، ثم استمع لشرح مفصل عن محتويات المبنى ومرافقه, وذلك عبر مجسم للمبنى مخصص لذلك.

وتوجه سمو أمير منطقة الرياض بعد ذلك إلى مقر الحفل الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم تُلِيَت آياتٌ من القرآنِ الكريمِ، عقب ذلك اطلع الحضور على عرض بعنوان "الجامعة مسيرة

وإنجازات"، وتم تقديمه بمشاركة عددٍ من الطلاب، وهو عبارة عن عرض لأرقام ومعلومات توضح حجم القفزات التي حققتها الجامعةُ منذ تأسيسها حتى الآن.

عَقِبَ ذلك تفضل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بافتتاح عدد من المشروعات الجامعية وهي: (مبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة)، الذي يقع على أرض مساحتها 51400 متر مربع، ويتكون من ستة طوابق مع البدروم، وطاقته الاستيعابية أكثر من 1942 فرداً، وبفراغات عددها 367 فراغاً، كما تبلغ مساحة البهو الرئيسي للمبنى (2328.4) متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت (130118768.4) ريال، ومبنى (مجمع الكليات الطبية)، الذي يقع على أرض مساحتها (1465) متراً مربعاً، ويتكون من ثلاثة طوابق، وطاقته الاستيعابية أكثر من 1465 طالباً، وبفراغات عددها 432 فراغاً، كما تبلغ مساحة البهو الرئيسي للمبنى (1193) متراً مربعاً، وبتكلفة إجمالية بلغت (189091015) ريال.

كما دشن سموه مشروع (مركز جامعة المجمعة لتقنيات التأهيل والأطراف الصناعية ) الذي أسهم في جزء من قيمة إنشائه الأستاذ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان.

بعد ذلك تم عرض فيلم تعريفي عن الاعتماد الأكاديمي المؤسسي بعنوان "مسيرة وإنجاز"، وهو فيلم يحكي مسلسل تاريخ الحصول على هذا الاعتماد، الذي نجحت الجامعة في الحصول عليه من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بعد تحقيق متطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وبذلك أصبحت من أوائل الجامعات السعودية تحقيقاً لهذا المنجز الذي يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية, وتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ يعدُّ حصول الجامعة على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي شاهداً على الرؤية التي تبنّتها الجامعة منذ نشأتها ، وثمرةً للتخطيط الإستراتيجي الذي تسير عليه، وسيكون دافعاً لاستمرار ضبط الجودة ورفع الكفاءة نحو مستقبلٍ أكثر تميزاً بإذن الله.

كما يعدُّ حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من أبرز منجزاتها التي حققتها على الرغم من حداثة تأسيسها، حيث يزيد الاعتماد من قدرة الجامعة التنافسية، ومن قدرتها على استقطاب أفراد المجتمع ، وكذلك استقطاب مُخرجاتها من قِبل جهات التوظيف ؛ حيث يُسهم الاعتماد في زيادة ثقة سوق العمل بمخرجات الجامعة ، بالإضافة إلى أنه سيفتح الآفاق لطلابها لاستكمال الدراسات العليا في جامعات عالمية، كما يتميز عضو هيئة التدريس في الجامعة المعتمدة أكاديمياً بالأولوية في الحصول على برامج الدراسات العليا ، كما يحظى بثقة المجتمع بقدراته العلمية والبحثية ، كما تأتي أهمية الاعتماد الأكاديمي بأن تكون جامعة المجمعة مستوفية المعايير المطلوبة, ويرسخ مستوى الجودة والتطوير في الجامعة، وينعكس على سمعتها ومكانتها لدى الطلاب وأولياء الأمور والهيئات المحلية والخارجية والجهات ذات العلاقة, حيث يعد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وسيلة للوصول إلى ضمان الجودة لكافة أنشطة الجامعة وفعالياتها الأكاديمية والإدارية والفنية.

إثر ذلك ألقى معالي مدير جامعة المجمعة كلمةً رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض والحضور، منوهاً باهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للتعليم، الذي يجسد وعي القيادة برسالة التعليم التي اعتبرته المجال الأول للنهضة بالوطن وتقدم المواطن، لاسيما وأن الاستثمار في الإنسان هو أنجح سبل الاستثمار وأسرعها وأكثرها فائدة ومنفعة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفّق قيادة هذا البلد التي سخّرت كل الإمكانات لخدمة هذا الدين وبناء المجتمع، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن.

وعد حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وافتتاح عدد من المشروعات الحيوية والهامة للجامعة هذا اليوم ثمرةً من ثمرات الدعم الذي لقيته الجامعة من لدن قيادة هذه البلاد المباركة، واصفاً هذا الإنجاز بالإضافة المهمة للجامعة وإنجازاً نوعياً متفرداً يُمكِّنُ الجامعةَ من تجويد العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها، وأن معالم هذا الدعم تتضح في رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذا الحفل، وإشراف ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وعبر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح لوسائل الإعلام, عن سعادته بالتواجد في جامعة المجمعة, منوهاً بما تشهده المملكة من عطاءات في جميع المجالات تجسد دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , وأن إحدى هذه العطاءات هي جامعة المجمعة التي تعد أحد ثمار هذا العطاء.

وقال سموه: "إن معالي مدير الجامعة وزملائه قدموا عطاءً متميزاً في هذه الجامعة سواءً بحصولهم على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل أو بالمشروعات التي افتتحت اليوم، وإن هذا الإنجاز يسجل للجامعة ضمن إنجازاتها لاسيما وأنها تشهد قفزات ليست بالسهلة تنم عن مجتمع يبث الروح فيها, إلى جانب الدور الكبير لسمو محافظ المجمعة وأهالي

المحافظة والمحافظات المستفيدة من خدمات الجامعة.

// انتهى //

17:17ت م

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