السعودية اليوم / نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي يغادر الرياض



الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

غادر سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض، اليوم .

وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في وداعه معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

// انتهى //

17:17ت م

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الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسغادر سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض، اليوم .وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.كما كان في وداعه معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.// انتهى //17:17ت م0229

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