السعودية اليوم / إجراء 5091 جلسة غسيل كلوى بمستشفى فيفا العام

جيزان 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أجريت في مستشفى فيفا العام 5091 جلسة ، استفاد منها 58 مريضاً خلال العام الماضي.وبينت صحة جازان أن الغسيل الكلوي للمرضى يتم بواقع 3 جلسات أسبوعيًا ومدة كل جلسة أربع ساعات خلال أيام العمل من السبت إلى الخميس على فترتين صباحية ومسائية، لافتةً الانتباه إلى تقديم وحدة غسيل الكلى بالمستشفى خدماتها العلاجية لمرضى الفشل الكلوي المزمن، والمشتملة على عملية الغسيل الدموي، مبينة أن عدد الأسرّة الموجودة بالوحدة حاليًا 10كرسي للرجال والسيدات.يذكر أن الوحدة تقوم بإجراء عملية التنقية الدموية لمرضى الفشل الكلوي بواسطة أجهزة متخصصة، وتشتمل خدمات الوحدة على العناية التمريضية أثناء عملية التنقية الدموية، وإجراء الفحوصات المخبرية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى مثل تقديم الاستشارة الطبية لمرضى الكلى.// انتهى //17:12ت م0227