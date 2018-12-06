السعودية اليوم / رواد كشافة المملكة يُشاركون في يوم الرائد العربي

عام / رواد كشافة المملكة يُشاركون في يوم الرائد العربي
الرياض 28ربيع الاول 1440هـ الموافق 06ديسمبر 2018م واس
وجه نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، جميع مكاتب الرابطة في مناطق ومحافظات المملكة بأهمية المشاركة في يوم الرائد العربي ، الذي يحتفي به الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات يوم غدٍ الجمعة تحت شعار " أزرع شجرة " من خلال روابط الرواد والمرشدات في الوطن العربي.
وأكد الفهد على أهمية تفعيل شعار المناسبة لما للشجرة من أهمية كبيرة في حياتنا اليومية باعتبارها مصدر الغذاء والكساء والظل والجمال والصحة فضلاً عن فوائدها الاقتصادية ، والى أهمية غرسها والمحافظة عليها والتعهد بخدمتها وصيانتها وعدم التعدي عليها .
وكان الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات قد حدد ذلك اليوم للاحتفاء باعتباره ذلك اليوم ذكرى تأسيس الاتحاد في المؤتمر العربي السادس الذي عُقد في سلطنة عمان عام 1984م.
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17:05ت م
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