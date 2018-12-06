السعودية اليوم / القبض على ثلاثة أشخاص بتهم إرهاب اليمين المتطرف في بريطانيا

عام / القبض على ثلاثة أشخاص بتهم إرهاب اليمين المتطرف في بريطانيا

لندن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واس

ألقت الشرطة البريطانية اليوم، القبض على ثلاثة أشخاص بتهم متعلقة بالنشطات الإرهابية لجماعات اليمين المتطرف.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في تصريح صحفي، أنه تم القبض على المشتبه بهم الثلاثة ضمن عملية مخطط لها مسبقًا من قبل قسم شرطة محاربة الإرهاب في شمال غربي إنجلترا.

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16:59ت م

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لندن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسألقت الشرطة البريطانية اليوم، القبض على ثلاثة أشخاص بتهم متعلقة بالنشطات الإرهابية لجماعات اليمين المتطرف.وأوضح متحدث باسم الشرطة في تصريح صحفي، أنه تم القبض على المشتبه بهم الثلاثة ضمن عملية مخطط لها مسبقًا من قبل قسم شرطة محاربة الإرهاب في شمال غربي إنجلترا.// انتهى //16:59ت م0216

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