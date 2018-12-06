شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسلم مهام قيادة قوة الواجب المختلطة للفريق الكندي والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية حضر اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري اليوم حفل تسليم مهام قيادة قوة الواجب المختلطة(150) من القوات البحرية الملكية السعودية ، للفريق الكندي بقاعة الاحتفالات بالأسطول الخامس الأمريكي بحضور عدد من السفراء والملحقين والسلك الدبلوماسي بالبحرين ، وجرى الحفل تحت إشراف مساعد قائد التحالف الدولي (CMF) العميد البحري /ستيف ديتون وعدد من الضباط وضباط الصف والممثلين عن القوات المشتركة الأخرى.

‏ وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27 /11 / 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة عدداً من العمليات، أهمها القبض على (10500) كيلو من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر .

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (150) تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها (3.3) مليون ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

‏وقام قائد قوة الواجب المختلطة (150 )العميد البحري الركن حسن بن جلهم الشهراني بزيارة عدد من الدول وذلك لدعم القوة وتفعيل دورها الإقليمي، وتعد المملكة العربية السعودية عضواً اساسياً من أصل 33 دولة تمثل تحالف دولي متعدد الجنسيات مقرھا في مملكة البحرين الشقيقة .