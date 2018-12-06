شكرا لقرائتكم صور.. اختتام مناورات العلم الأخضر السـعودي البريطاني في قاعدة الملك فهد الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اختتمت اليوم مناورات تمرين العـلم الأخضـر السـعودي البريطاني 2018 بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية البريطانية ، التي تمت في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي .

حيث أقيم حفلاً خطابي بهذة المناسبة استمع فيه الحضور عن إيجاز كامل عن ماتم تنفيذة في التمرين ، عقب ذلك تم توزيع الجوائز والهدايا التذكارية على المشاركين .

من جهتة اكد قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف قائد التمرين اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري على نجاح تمرين العلم الأخضر 2018 وتحقيقه الأهداف المنشودة ، وذلك من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية في البلدين الصديقين والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة ، مما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.

وأضاف اللواء العمري أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عاليتين، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية ، وذلك بتطبيق العديد من التكتيكات والمهام التي نفذها الطيارون خلال الطلعات الجوية بكل بإتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي طبقت أثناء التمرين ، كالحرب الإلكترونية وتحيد الأهداف الجوية والسيطرة الجوية .

من جانية اشاد العقيد الطيار الركن خالد بن يوسف اليوسف بالمستوى الذي قدمة المشاركين في تمرين العلم الأخضر من اداء مميز ، مؤكداً أن المؤشرات التقيمية للتمرين كانت إيجابية جداً، مضيفاً أن تمرين العلم الأخضر وغيرة من التمارين التي تنفذها القوات الجوية مع الدول الشقيقة والصديقة سواء داخل المملكة او خارجها يدل على حرص القيادة الرشيدة وسعيها للرقي بالجاهزية القتالية لقواتنا الجوية مشيداً بما اظهره المشاركين في التمرين من جاهزية واتقان أثناء تنفيذ التمرين سواء على المستوى اللوجستي أو ما قدمه الطيارين السعوديين الذين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم من خيرة الطيارين في العالم وبشهادة الجميع ، مؤكداً أن ذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل ما تلقاه قواتنا المسلحة كافة والقوات الجوية بشكل خاص من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة ايدها الله سواء على مستوى التأهيل والتدريب أو على مستوى التجهيز والتسليح .

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