شكرا لقرائتكم صور.. محايل تستبق موسم الشتاء بزراعة 30 ألف وردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأت بلدية محافظة محايل اليوم زراعة أكثر من 30 ألف وردة في الأماكن العامة لتستقبل موسم الشتاء، والذي يتزايد فيه توافد السياح والمتنزهين من داخل وخارج المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية ممثلة في إدارة الخدمات قسم الحدائق والتجميل بدأت في زراعة أكثر من 30 ألف ورده والعمل جارٍ للوصول إلى 60 ألف وردة بأنواع مختلفة في الميادين وشوارع المحافظة، وذلك استعداداً للموسم السياحي بالمحافظة المتمثل في مهرجان محايل أدفأ 1440هـ.

وأكد آل مصمع أن البلدية حريصة على أن تظهر المحافظة بمظهرها الجميل بعد زراعة هذه الورود والتي اشتملت على عدة أنواع من الزهور.

ودعا رئيس البلدية الزائرين والمتنزهين إلى ضرورة الحرص والمحافظة عليها حتى يستمتع بمنظرها الجميل كل من الزائر والمقيم.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.