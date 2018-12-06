حوادث المعلمات.. الغول يواصل حصد الأرواح

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جدة - خالد شويل - وفاة و14 إصابة من بينها 11 معلمة هي حصيلة حادثين وقعا أمس واليوم، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود للتسهيل على المعلمات وتلبية رغباتهن في النقل قرب مقر سكنهن.

سيناريو متكرر

هذه الحوادث سوف تتكرر بسبب اغتراب المعلمات عن مقر إقامتهن وعملهن في مناطق بعيدة، ما يجبرهن على قطع المسافات الطويلة يومياً.. هذا ما أكده المواطنون داعين إلى وضع حلول عملية سواء فيما يتعلق بالاهتمام بالطرق ووضع الإشارات التنبيهية وتشديد الغرامات على مخالفي أنظمة المرور، أو على صعيد توفير بدائل أخرى لعمل المعلمات بالقرب من محل إقامتهن.

وفاة و5 إصابات في الأرطاوية

في حادث مؤلم وقع بالأمس، توفي قائد مركبة معلمات وأصيب 5 آخرون بينهم رجل، و4 نساء في حادث تصادم، بالأرطاوية.

وكانت عمليات الدفاع المدني بمركز الأرطاوية قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم قبل كوبري السحيمي باتجاه حفر الباطن.

وعلى الفور تم تحريك الفرق لموقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارتين الأولى شيفروليه، نقل 4 معلمات، والثانية فورد.

ونتج عن الحادث إصابة المعلمات الأربع، وسائق السيارة الثانية، بإصابات مختلفة تم على إثرها نقل المعلمات لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الأرطاوية العام، وكذلك سائق السيارة الثانية.

9 إصابات في حائل

وفي حائل وقع حادث آخر في تمام الساعة 7.30 صباحاً على طريق بدائع السبعان بين سيارتين الطرف الأول باص خاص بنقل المعلمات، والطرف الثاني سيارة خاصة قيادة أحد المواطنين.

ونتج عن الحادث 9 إصابات من بينها 7 معلمات إضافة إلى سائقي المركبتين.

إلى ذلك وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين نتيجة الحادث المروري الذي وقع للمعلمات صباح اليوم، متمنياً السلامة للجميع.

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