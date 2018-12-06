شكرا لقرائتكم أمير حائل يوجه بمتابعة مصابي حادث حافلة المعلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين نتيجة الحادث المروري الذي وقع للمعلمات صباح اليوم.

وكان الحادث وقع الساعة 7.30 صباحاً على طريق بدائع السبعان بين سيارتين الطرف الأول باص خاص بنقل المعلمات، والطرف الثاني سيارة خاصة قيادة أحد المواطنين.

وأكد أمير حائل وقوفه مع الجميع وحرصه على سلامتهم.

وفي سياق آخر وجَّه أمير منطقة حائل, شركة الكهرباء بالمنطقة والجهات المختصة بتكثيف الجهود والعمل على سرعة إعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء التي انقطعت عنها خدمات الكهرباء بمحافظة بقعاء بالمنطقة جراء سقوط أحد الأعمدة نتيجة الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت على المحافظة, سائلًا الله للجميع السلامة , مؤكدًا سموه وقوفه مع المواطنين كافة.

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