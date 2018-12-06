رابط وطريقة تسجيل الأئمة والمؤذنين في بوابة الشؤون الإسلامية

جدة - خالد شويل - ضمن التوجهات التي تتبناها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتحول الرقمي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، وسعياً لتسهيل الأعمال، وحفظاً للوقت والجهد وخفض التكاليف. ​فقد تم إنشاء نظام التعاميم الإلكترونية لمنسوبي المساجد.

وتشتمل الخدمات المقدمة على ما يلي:

أولاً: إنشاء حساب إلكتروني على البوابة الإلكترونية للوزارة:

يجب على منسوبي المساجد (أئمة-مؤذنين) تسجيل حساب جديد على البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط التالي: (هنا).

يقوم المنسوب بإدخال (رقم الهوية ورقم الآيبان الذي يتم تحويل المكافأة عليه وتاريخ الميلاد الخاص) به حتى يتم التحقق من هوية المنسوب.

وفى حالة عدم مطابقة البيانات للمنسوب يطلب من المنسوب التوجه إلى الفرع لتحديث بياناته على نظام المنسوبين حتى يتمكن من تسجيل مستخدم جديد على البوابة الإلكترونية للوزارة، أما في حالة مطابقة البيانات فسوف يتم عرض الشاشة أدناه لاستكمال خطوات التسجيل.

يقوم المنسوب بتعبئة النموذج أعلاه والتأكد من بياناته (رقم الجوال، والبريد الإلكتروني إن أمكن، و كلمة المرور التي سوف يستخدمها لاحقاً في الدخول على البوابة الإلكترونية)، ثم الضغط على إرسال، ليتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية على جوال المنسوب برمز التحقق.

يقوم المنسوب بإدخال رمز التحقق المرسل على الجوال ثم يضغط على إرسال ليتم تسجيل حساب إلكتروني له على البوابة الإلكترونية للوزارة.

ثانياً: تسجيل الدخول على حساب المنسوب على البوابة الإلكترونية للوزارة:

​لتسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة يتم الضغط على “تسجيل الدخول ” في أعلى يمين الموقع الإلكتروني للوزارة.

يقوم المنسوب بإدخال رقم الهوية الخاصة به، وكلمة المرور التي قام بإدخالها عند التسجيل ثم رمز التحقق والضغط على “دخول”.

بعد تسجيل الدخول بنجاح يتم التوجيه تلقائياً إلى الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية للوزارة مع وجود رابط في أعلى الصفحة “لوحة التحكم لمنسوبي المساجد” كما في الشاشة التالية:

يقوم المنسوب بالدخول إلى رابط “لوحة التحكم لمنسوبي المساجد” فتظهر له صفحة ترحيبية وقائمة جانبية تمكنه من إعادة تعيين رقم الجوال أو إعادة تعيين كلمة المرور أو الاطلاع على التعاميم الإلكترونية المرسلة له .

ولتسجيل حساب جديد على البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط التالي: (هنا).