شكرا لقرائتكم 37.8 طن مساعدات طبية من مركز الملك سلمان لمستشفيات تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في محافظة عدن كمية من المساعدات الطبية تمهيدًا لتسليمها لعدد من المستشفيات في محافظة تعز.

وتحتوي المساعدات المقدمة على 37 طنًا و800 كيلو غرام من الأدوية و المستلزمات الطبية المختلفة والتي ستوزع لكل من “مستشفى الثورة” و “المستشفى الجمهوري” بتعز لتغطية احتياجات المرضى والجرحى والمواطنين اليمنيين.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني، ومنها مكافحة وباء الكوليرا والأمراض المزمنة والأوبئة وتأسيس المراكز الصحية ودعم المستشفيات اليمنية المختلفة وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتقديم العلاج على أيدي أفضل الأطباء والكوادر الطبية، حرصًا من المركز على تقديم الخدمات الصحية لكافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 250 كرتونًا من التمور على 1500 مستفيد في مخيمي “ذات الراء” و”نبط” بمديرية صرواح في محافظة مأرب ، ضمن مشروع توزيع 3 آلاف طن من التمور في اليمن .

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.

وفي سياق متصل قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,143 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة “العلامة الدكتور صبحي الصالح المتوسطة المختلطة”، ومدرسة “البسطة الأولى الرسمية للبنين”، ومدرسة “البنات الثانية الرسمية” ، و مدرسة “ايميلي سرسق المتوسطة الرسمية المختلطة”، ومدرسة “الإصلاح المختلطة الرسمية” ، في محافظتي بيروت والجنوب.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

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