شكرا لقرائتكم فيديو يُغني عن ألف مقال.. إعلاميون أجانب يتدافعون لأخذ تصريح من الفالح ومندوب قطر منبوذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يوماً بعد يوم يتأكد للعالم أن المملكة تُحرك العالم باقتصادها ليس لكونها أكبر منتجي النفط في العالم فحسب بل لدورها السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو من اجتماعات منظمة أوبك اليوم في فيينا المكانة التي تتمتع بها المملكة في مقابل الدور المحدود الذي تقوم به قطر حيث تدافع الإعلاميون من كل أنحاء العالم لأخذ تصريح من وزير الطاقة المهندس خالد الفالح حول نتائج الاجتماع فيما يجلس مندوب قطر منبوذاً وحيداً لم يلتف إليه أحد.

الدور السعودي في ضبط أسواق النفط كان ولا يزال مثار اهتمام وإشادة من قادة الدول الكبرى وعلى رأسهم دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الذين أكدا على دور المملكة المهم في ضبط إيقاع سوق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي ككل.

وكان وزير الطاقة قد أكد في وقت سابق أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج‏ في أوبك، آملاً بالاتفاق على شيء بنهاية يوم غد الجمعة.

وتابع الفالح: “وإذا لم يكن الجميع مستعدين الآن فسوف ننتظرهم.. ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية”.

وأضاف وزير الطاقة: لا نريد أحداث أي صدمة في سوق النفط، ومن المهم مشاركة كافة المنتجين من خارج أوبك بأي اتفاق لخفض الإنتاج.

ولفت إلى أن خفض الإنتاج‏ بمليون برميل يومياً سيكون كافياً لـ أوبك +، وأن المملكة لم تُجر مناقشات مع واشنطن بشأن أسعار النفط.وقال الفالح: إن من الأفضل عدم إعطاء استثناءات، وروسيا متغير واحد فحسب داخل معادلة معقدة.

يذكر أن قطر قد اعترفت في وقت سابق بأنها لا مكانة لها ولا تأثير في أوبك وأعلنت الانسحاب بدءاً من يناير المقبل.

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