الان تتابع اختتام مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني في قاعدة الملك فهد الجوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

اختتمت مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018 بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية البريطانية، التي تمت في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

وأقيم حفل خطابي بهذة المناسبة استمع فيه الحضور عن إيجاز كامل عن ما تم تنفيذة في التمرين، عقب ذلك تم توزيع الجوائز والهدايا التذكارية على المشاركين.

من جهته، أكد قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف قائد التمرين، اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، نجاح تمرين العلم الأخضر 2018 وتحقيقه الأهداف المنشودة، من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية في البلدين الصديقين والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة ، مما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.

وأضاف اللواء العمري، أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عاليتين، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية، وذلك بتطبيق العديد من التكتيكات والمهام التي نفذها الطيارون خلال الطلعات الجوية بكل بإتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي طبقت أثناء التمرين ، كالحرب الإلكترونية وتحيد الأهداف الجوية والسيطرة الجوية.

من جانبه، أشاد العقيد الطيار الركن خالد بن يوسف اليوسف، بالمستوى الذي قدمة المشاركون في تمرين العلم الأخضر من أداء مميز، مؤكدا أن المؤشرات التقيمية للتمرين كانت إيجابية جدا، مضيفًا أن تمرين العلم الأخضر وغيرة من التمارين التي تنفذها القوات الجوية مع الدول الشقيقة والصديقة سواء داخل المملكة أو خارجها يدل على حرص القيادة الرشيدة وسعيها للرقي بالجاهزية القتالية لقواتنا الجوية.

وأشاد بما أظهره المشاركون في التمرين من جاهزية وإتقان أثناء تنفيذ التمرين سواء على المستوى اللوجستي أو ما قدمه الطيارون السعوديون الذين يثبتون يوما بعد يوم أنهم من خيرة الطيارين في العالم وبشهادة الجميع، مؤكدًا أن ذلك بفضل الله أولًًا ثم بفضل ما تلقاه قواتنا المسلحة كافة والقوات الجوية بشكل خاص من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة أيدها الله سواء على مستوى التأهيل والتدريب أو على مستوى التجهيز والتسليح.