الان تتابع غدا.. المملكة تطلق قمري “سعودي سات 5A و5B” من الصين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
تستعد المملكة، لإطلاق أقمار الاستطلاع السعودية “سعودي سات 5A” و”سعودي سات 5B” في السابعة صباح غد الجمعة من قاعدة جيوغوان الصينية، بمشاركة أكثر من 120 سعودي مختص في مجالات الميكانيكا، والاتصالات، والهندسة الرقمية، والطاقة، وأنظمة التحكم، والبرمجة، وهندسة النظم والبصريات
وتم اختبار القمرين المقرر إطلاقهما غدا واختبارهما في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على أيدي خبرات وكفاءات سعودية تعمل في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.
ويأتِي إطلاق القمرين الصناعيين الجديدين تحقيقا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.
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