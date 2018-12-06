الان تتابع “البحرية السعودية” تسلم مهام قيادة قوة الواجب المختلطة 150 للفريق الكندي في البحرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

حضر اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري، نيابة عن معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الخميس، حفل تسليم مهام قيادة قوة الواجب المختلطة “150” من القوات البحرية الملكية السعودية، للفريق الكندي بقاعة الاحتفالات بالأسطول الخامس الأمريكي بحضور عدد من السفراء والملحقين والسلك الدبلوماسي بالبحرين، وجرى الحفل تحت إشراف مساعد قائد التحالف الدولي CMF العميد البحري ستيف ديتون، وعدد من الضباط وضباط الصف والممثلين عن القوات المشتركة الأخرى.

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وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية، استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27 /11 / 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة عددا من العمليات، أهمها ضبط 10500 كيلو من الحشيش المخدر، وتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة “150” تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها 3.3 ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

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وأجرى قائد قوة الواجب المختلطة “150” العميد البحري الركن حسن بن جلهم الشهراني، زيارة لعدد من الدول، لدعم القوة وتفعيل دورها الإقليمي، وتعد المملكة العربية السعودية عضواً اساسياً من أصل 33 دولة تمثل تحالف دولي متعدد الجنسيات مقرھا في مملكة البحرين الشقيقة.