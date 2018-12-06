الان تتابع تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا متقدما بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وميسان والهدا، والشفا، وبني سعد، ونمرة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى العاشرة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .