شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يوجه الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين في «حادثة المعلمات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطوالة (حائل) وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين نتيجة الحادث المروري الذي وقع اليوم (الخميس)، على طريق بدائع السبعان بين سيارتين الأولى «باص» خاص بنقل المعلمات والطرف الثاني سيارة خاصة يقودها أحد المواطنين، مؤكدا وقوفه مع الجميع وحرصه على سلامتهم.



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