شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يوجه بسرعة إعادة التيار إلى الأحياء المتضررة في «بقعاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل) وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز شركة الكهرباء بالمنطقة والجهات المختصة بتكثيف الجهود والعمل على سرعة إعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء التي انقطعت عنها خدمات الكهرباء في محافظة بقعاء، جراء سقوط أحد الأعمدة نتيجة الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت على المحافظة، سائلا الله للجميع السلامة، ومؤكدا وقوفه مع المواطنين.



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