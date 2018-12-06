شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف هدى الزعاق مساعداً لمدير «عمل وتنمية القصيم» بالمرتبة الـ12 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم)

أصدر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح قراراً بتكليف هدى بنت سليمان الزعاق مساعداً لمدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم لقطاع التنمية الاجتماعية.يذكر أن «الزعاق» قد حصلت على درجة البكالوريوس في قسم المحاسبة من جامعة الملك سعود، كما حصلت أيضا على دبلوم في اللغة الإنجليزية.

واجتازت «الزعاق» العديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية في الاْردن والإمارات وحضرت العديد من ورش العمل في المجال الإداري والاجتماعي، إضافة إلى العديد من الموتمرات في مجال الإعاقة.

وشغلت «الزعاق» العديد من الوظائف بداية في وزارة الخدمة المدنية عام 1414هـ لمدة عامين رئيسة لقسم التوظيف النسوي ثم مديرة لمكتب التوظيف، ثم انتقلت الى الوزارة وشغلت العديد من المناصب القيادية بداية بالمديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة القصيم عام 1430 لمدة خمسة أعوام، ثم جاء تكليفها مساعدة لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم للإشراف النسائي لمدة ثلاث سنوات وفي عام 1439 جاء تكليفها مستشارةً لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم، وأخيراً صدر قرار تكليفها مساعداً لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم.

وشاركت «الزعاق» في تأسيس العديد من الدور الرعوية للإناث بمنطقة القصيم، وتعتبر من الكفاءات ذات الخبرات العالية في مجال عملها.