"فيصل بن خالد" يتسلم دعمًا ماليًا لقرية عسير بالجنادرية

محمد بن مسعود - الدمام - قدمه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسياحة

تسلم أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، دعماً مالياً لقرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسياحة بالمنطقة، علي بن أحمد العسكري .

وعبَّر أمير عسير، عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال في دعم الأنشطة والفعاليات بمهرجان الجنادرية .

ومن جهته، ثمن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسياحة بعسير، اهتمام الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود لفعاليات قرية عسير بمهرجان الجنادرية، وحرصه على التطوير ومشاركة القطاع الخاص في هذا العمل.