سقوط عمود تغذية يقطع الكهرباء عن "بقعاء" 20 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - تسبب سقوط برج تغذية رئيس على طريق "حائل- بقعاء" بالقرب من "كامب الثنيان" في الساعة السابعة من مساء أمس نتيجة للعواصف والأمطار، في انقطاع الكهرباء عن محافظة بقعاء والقرى التي يغذيها ذلك البرج شرق وجنوب وغرب المحافظة.

وشلّ انقطاع الكهرباء اليوم كافة الأعمال بالمحافظة وتوابعها، حيث أظلمت المدارس وتعطلت محطات الوقود وتوقف سقي والعمل في العديد من المزارع.

وفضّل العديد من المواطنين عدم ذهاب أبنائهم وبناتهم للمدارس، وشهد فرع جامعة حائل للطالبات بالمحافظة غيابًا لبعض الطالبات عدا من تم تحديد اختباراتهن اليوم واللاتي قضين أوقات مراجعتهن مساء أمس على الشموع والفوانيس.

جدير بالذكر أن مستشفى بقعاء العام، لم يتأثر بانقطاع الكهرباء، إذ تم تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية بالمستشفى فور انقطاع التيار.

وحرصت إدارة المستشفى بقيادة عبدالله عِوَض الحربي والفريق المختص بالمستشفى، على الصيانة الدورية المستمرة للمولدات تحسباً لأي طارئ.

وتواجد مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية في "صحة حائل" المهندس غربي بن عبدالله الشمري، بالمستشفى بعد انقطاع الكهرباء وكان يرافقه مدير مستشفى بقعاء العام عبدالله الحربي.

وزودت الشركة السعودية للكهرباء المستشفى بمولدات خارجية، لحين إصلاح العطل.

وشرعت الشركة في إعادة التيار الكهربائي، وتتوقع مصادر الانتهاء من العمل قبل صلاة عشاء اليوم.

واستعانت بعض محطات الوقود بالمحافظة بمولدات كهربائية في مزارع بالمحافظة، بعد نقلها اليوم.

وأخبرت مصادر "الخليج 365" أن مستشفى بقعاء العام، أجرى اليوم أكثر من 10 حالات غسيل لكلى، دون توقف أو تأثر بانقطاع الكهرباء، مما طمأن المرضى المنومين وذويهم على صحة مرضاهم، الذين تواجدوا مساء أمس في المستشفى.