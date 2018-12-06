- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انت الان تتابع "الخليج 365" ترصد أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي بالمنطقة المركزية حول الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تواصل الآليات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، في يومها الـ 12، أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي الملاصق للمنطقة المركزية حول المسجد الحرام، والذي سيشهد أكبر المشاريع التطويرية مثل الأسواق التجارية والفنادق السكنية والمرافق العامة، خلال الفترة المقبلة.
ورصدت عدسة المصور الفوتوغرافي "يوسف بجاش"، أعمال الإزالة، حيث تقرر فصل الكهرباء عن 140 عقاراً كمرحلة أولى ضمن أكثر من 400 عقار ستزال مستقبلاً على عدة مراحل.
وأظهرت الصور الملتقطة، صباح اليوم، انتشار الآليات في المواقع المستهدفة، بعد إزالة عدد من العقارات خلال الأيام السابقة، وسط مغادرة الكثير من السكان منازلهم تمهيداً لاستكمال أعمال الإزالة وفق ما هو مخطط له.
وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد شرعتا في إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير حي الكدوة، بعد دعوة مُلاك العقارات في تلك المواقع إلى ضرورة التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين "الشميسي" بجوار الهلال الأحمر، أو مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة - الدائري الثالث، أمام مستشفى النور التخصصي؛ لاستكمال إجراءات حصر الأملاك.
"الخليج 365" ترصد أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي بالمنطقة المركزية حول الحرمعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-12-06
تواصل الآليات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، في يومها الـ 12، أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي الملاصق للمنطقة المركزية حول المسجد الحرام، والذي سيشهد أكبر المشاريع التطويرية مثل الأسواق التجارية والفنادق السكنية والمرافق العامة، خلال الفترة المقبلة.
ورصدت عدسة المصور الفوتوغرافي "يوسف بجاش"، أعمال الإزالة، حيث تقرر فصل الكهرباء عن 140 عقاراً كمرحلة أولى ضمن أكثر من 400 عقار ستزال مستقبلاً على عدة مراحل.
وأظهرت الصور الملتقطة، صباح اليوم، انتشار الآليات في المواقع المستهدفة، بعد إزالة عدد من العقارات خلال الأيام السابقة، وسط مغادرة الكثير من السكان منازلهم تمهيداً لاستكمال أعمال الإزالة وفق ما هو مخطط له.
وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد شرعتا في إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير حي الكدوة، بعد دعوة مُلاك العقارات في تلك المواقع إلى ضرورة التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين "الشميسي" بجوار الهلال الأحمر، أو مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة - الدائري الثالث، أمام مستشفى النور التخصصي؛ لاستكمال إجراءات حصر الأملاك.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
04:38 PM
فصل الكهرباء عن 140 عقاراً.. تمهيداً لإطلاق المشاريع التطويرية في الفترة المقبلة
تواصل الآليات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، في يومها الـ 12، أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي الملاصق للمنطقة المركزية حول المسجد الحرام، والذي سيشهد أكبر المشاريع التطويرية مثل الأسواق التجارية والفنادق السكنية والمرافق العامة، خلال الفترة المقبلة.
ورصدت عدسة المصور الفوتوغرافي "يوسف بجاش"، أعمال الإزالة، حيث تقرر فصل الكهرباء عن 140 عقاراً كمرحلة أولى ضمن أكثر من 400 عقار ستزال مستقبلاً على عدة مراحل.
وأظهرت الصور الملتقطة، صباح اليوم، انتشار الآليات في المواقع المستهدفة، بعد إزالة عدد من العقارات خلال الأيام السابقة، وسط مغادرة الكثير من السكان منازلهم تمهيداً لاستكمال أعمال الإزالة وفق ما هو مخطط له.
وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد شرعتا في إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير حي الكدوة، بعد دعوة مُلاك العقارات في تلك المواقع إلى ضرورة التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين "الشميسي" بجوار الهلال الأحمر، أو مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة - الدائري الثالث، أمام مستشفى النور التخصصي؛ لاستكمال إجراءات حصر الأملاك.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الخليج 365" ترصد أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي بالمنطقة المركزية حول الحرم ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي بالمنطقة المركزية حول الحرم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .