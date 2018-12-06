"الخليج 365" ترصد أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي بالمنطقة المركزية حول الحرم

محمد بن مسعود - الدمام - فصل الكهرباء عن 140 عقاراً.. تمهيداً لإطلاق المشاريع التطويرية في الفترة المقبلة

تواصل الآليات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، في يومها الـ 12، أعمال الإزالة في حي "الكدوة" العشوائي الملاصق للمنطقة المركزية حول المسجد الحرام، والذي سيشهد أكبر المشاريع التطويرية مثل الأسواق التجارية والفنادق السكنية والمرافق العامة، خلال الفترة المقبلة.

ورصدت عدسة المصور الفوتوغرافي "يوسف بجاش"، أعمال الإزالة، حيث تقرر فصل الكهرباء عن 140 عقاراً كمرحلة أولى ضمن أكثر من 400 عقار ستزال مستقبلاً على عدة مراحل.

وأظهرت الصور الملتقطة، صباح اليوم، انتشار الآليات في المواقع المستهدفة، بعد إزالة عدد من العقارات خلال الأيام السابقة، وسط مغادرة الكثير من السكان منازلهم تمهيداً لاستكمال أعمال الإزالة وفق ما هو مخطط له.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد شرعتا في إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير حي الكدوة، بعد دعوة مُلاك العقارات في تلك المواقع إلى ضرورة التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين "الشميسي" بجوار الهلال الأحمر، أو مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة - الدائري الثالث، أمام مستشفى النور التخصصي؛ لاستكمال إجراءات حصر الأملاك. ‫