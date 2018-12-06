"هيئة الرياضة" تعقد المؤتمر الخاص بسباقات "فورمولا إي"

محمد بن مسعود - الدمام - تذكرة واحدة لجميع الفعاليات

كشفت الهيئة العامة للرياضة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بسباق السعودية #فورمولا_إي_الدرعية وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس اللجنة المنظمة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وكارلو بوطجي مدير عام شركة CBX المنظمة للمهرجان آخرمستجدات سباق السعودية (فورمولا اي الدرعية).

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن توقيع اتفاقية شراكة مثمرة مع سباقات "فورمولا إي" العالمية يشكّل خطوة طموحة وملهمة لتنظيم السباق الكبير والمنتظر .

ودعا رئيس اللجنة المنظمة الجميع إلى حجز وشراء تذاكرهم المخصصة للأيام الثلاثة للاستمتاع بتجربة شاملة ومتكاملة بمعنى الكلمة.

من جهته قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل إن الرسالة الرئيسية لسباقات (فورمولا إي) تتمحور حول الاستفادة من مجالات الطاقة المتجددة، والعمل على اتباع طرق ملهمة على تقليص البصمة البيئية في سباقاتها المختلفة، وأسوةً بسباقات فورمولا إي الأخرى في شتّى أنحاء العالم.

وتابع: نقوم بتشجيع حاملي التذاكر على الاستفادة من خدمة (بارك آند رايد)، حيث سيتم إيقاف جميع السيارات التي تحاول الوصول إلى مدينة الدرعية التاريخية، وهو ما سيضمن للزوار الاسترخاء وترك سياراتهم قرب المنزل والاستمتاع بأروع الأجواء.

من جانبه أكد كارلو بوطجي مدير عام شركة CBX المنظمة للمهرجان أن السباق سيشكل حدثاً رائعاً للجميع، ويتضمن عدداً من النشاطات والفعاليات الكبرى، الجميع متحمس لاستقبال الضيوف والجماهير.

يذكر أن المملكة تستضيف الدورة الخامسة من بطولة "إيه بي بي فورمولا إي" سباق "السعودية للفورمولا إي - الدرعية" من 13 إلى 15 ديسمبر القادم، والذي يُعتبر أول سباق للفورمولا إي في الشرق الأوسط بمشاركة 11 فريقًا و22 سيارة Gen2 كهربائية.

وتعتبر بطولة "أي بي بي فورميلا إي" هي أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.